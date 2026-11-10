Quân khu 7 kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng được đánh giá thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ

Qua kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng được đánh giá đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn tuyến biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh; triển khai điều chỉnh tổ chức, biên chế, tổ chức lại ban CHQS cấp xã. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Công tác huấn luyện, diễn tập được triển khai đồng bộ, chú trọng chất lượng, hiệu quả thực chất. Đơn vị tổ chức huấn luyện, kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới; tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại 50 xã, phường, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” được chú trọng; việc đầu tư, tu bổ doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp được quan tâm.

Công tác hậu cần kỹ thuật được bảo đảm

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ. Tình hình chính trị nội bộ, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định; các mặt công tác tổ chức, cán bộ, dân vận, chính sách được duy trì nền nếp. Đơn vị tích cực triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện, kho tàng được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng chặt chẽ, đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn công tác Quân khu 7 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, trực cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo. Đồng thời, chú trọng huấn luyện bổ sung, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện SSCĐ, tổ chức huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kiểm tra các nội dung tại Đại đội trinh sát cơ giới 1

Đơn vị đồng thời thực hiện tốt quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tham mưu bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan quân sự phù hợp quy định; tăng cường giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, duy trì giao lưu, trao đổi thông tin, giao ban định kỳ và tuần tra song phương với lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên thuộc Campuchia.