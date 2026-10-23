Quân khu 7 kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Đồng Nai

Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 quán triệt nhiệm vụ kiểm tra. Ảnh: Văn Chung

Cùng tham gia đoàn công tác có: Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trịnh Ngọc Dục, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng - đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chéo tại thành phố Đồng Nai và các đại biểu.

Đại biểu các cơ quan Quân khu 7 dự kiểm tra. Ảnh: Văn Chung

Theo Bộ CHQS thành phố, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Điển hình như: hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, có chất lượng; triển khai lực lượng phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai; các đoàn công tác của Trung ương; các bộ, ban, ngành đến thăm và làm việc tại thành phố một cách an toàn.

Đại tá Phùng Thế Hùng và đoàn kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Trấn Biên. Ảnh: Văn Chung

Tham mưu xây dựng Đề án “Tổ chức hoạt động, huấn luyện cho dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2027-2030 và những năm tiếp theo”; Đề án “Xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CHQS và lực lượng dân quân xã biên giới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030”; các đề án đảm bảo quốc phòng, quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu trong buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Phùng Thế Hùng lưu ý Bộ CHQS thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã, nhất là sau khi hoàn thiện công bố trao quyết định bổ nhiệm đội ngũ chính trị viên là sĩ quan chính quy; chú trọng xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ nội dung, biện pháp và trách nhiệm của từng bộ phận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.

Dịp này, đoàn đến kiểm tra nhiệm vụ tại một số đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố.