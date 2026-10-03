Quân khu 7 gắn tuyên truyền pháp luật với chăm lo đời sống nhân dân

Dự chương trình có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7; lãnh đạo một số ban, ngành TP Đồng Nai cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình thể thao ngoài trời.

Tại chương trình, Bộ tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở. Đoàn công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 200 người dân; mỗi người được cấp thuốc trị giá 200.000 đồng và một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm và các đại biểu tham quan tủ sách pháp luật tại xã Sông Ray.

Quân khu 7 khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng gia đình ông Nguyễn Sông Toàn, ở ấp 3, xã Sông Ray, hỗ trợ trị giá 80 triệu đồng; đồng thời khánh thành công trình thể dục thể thao ngoài trời, sửa chữa, nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Chơ Ro tại ấp 5, xã Sông Ray với kinh phí gần 300 triệu đồng.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân tặng ông Nguyễn Sông Toàn, ở ấp 3, xã Sông Ray.

Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Sông Ray.

Các đơn vị còn phối hợp với địa phương nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng, phát quang, vệ sinh đường nông thôn; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Dịp này, Quân khu 7 trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng các đối tượng chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xã Sông Ray.

Tặng quà cho người dân xã Sông Ray.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, chương trình đã cụ thể hóa công tác dân vận bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp thực tiễn địa phương; góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân. Qua đó, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong nhân dân; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Nhân dân xã Sông Ray tập thể thao tại khu thể thao ngoài trời do Quân khu 7 xây tặng.

Giao lưu múa sạp tại chương trình công tác.

Đồng chí Lưu Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Ray, bày tỏ cảm ơn Quân khu 7 và các đơn vị liên quan đã dành sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực trên địa bàn. Các hoạt động gần gũi, sát thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong xây dựng địa phương. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.