Quân khu 7 đón nhận Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mohasena tặng Tập thể lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Thay mặt Quốc vương và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia đã trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mohasena tặng tập thể lực lượng vũ trang Quân khu 7; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Thipadin cho 8 sĩ quan cao cấp khác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mohasena tặng Tập thể lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đại tướng Khieu Chhen cho biết, việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể, các sĩ quan cao cấp Quân khu 7 là kết quả mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng giữa quân đội 2 nước và những đóng góp thiết thực của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong quan hệ hợp tác kết nghĩa với các đơn vị thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quân khu 7 đối với Quân đội Hoàng gia Campuchia trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, công tác hành chính và bảo đảm kỹ thuật, đặc biệt đã hỗ trợ vật chất, phương tiện, cơ sở hạ tầng góp phần nâng cao năng lực, sức mạnh, khả năng thực hiện nhiệm vụ của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng bày tỏ mong muốn và tin tưởng, các thế hệ thanh niên, sĩ quan trẻ hai nước sẽ cùng giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ để phát triển kinh tế - xã hội vì sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng của 2 đất nước.

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mohasena tặng Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ gắn bó, truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, luôn kề vai, sát cánh, chia sẻ ngọt bùi, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Thipadin tặng Thiếu tướng Nguyễn Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn xác định đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Quân đội Hoàng gia, nhân dân Campuchia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; là cơ sở để tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền vững, lâu dài; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hai nước Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Thipadin tặng Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Những phần thưởng cao quý mà Quốc vương, Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng lực lượng vũ trang Quân khu 7 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ, hiệu quả trong công tác phối hợp hợp tác quốc phòng; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ cũng như các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mohasena tặng Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó máu thịt Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, trở thành tài sản vô giá truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.