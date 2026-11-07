Quân khu 7: Chủ động, hiệu quả từ cơ sở trong giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật

Tuyên truyền bằng tình huống thực tiễn

“Nguyễn Đức Thiện là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do ngại khó, lại muốn ở bên người yêu dịp cuối năm, Thiện đã hai lần tự ý rời đơn vị nhiều ngày. Được sự động viên của gia đình và sự kiên trì giáo dục, phân tích của cán bộ đơn vị về hậu quả, hệ lụy của hành vi vi phạm, Thiện nhận ra sai phạm, hối hận và trở lại đơn vị”. Đó là tình huống trong tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7) nhằm ngăn ngừa tư tưởng xả hơi, chủ quan, lơ là, giảm sút ý thức tự rèn luyện đối với chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ và các quân nhân trong thời điểm cuối năm.

Chiến sĩ Đặng Huy Hoàng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 cho hay: “Tiểu phẩm được dàn dựng tự nhiên, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp chúng tôi tự soi lại mình, nhận rõ hạn chế để tự giác sửa chữa, điều chỉnh hành vi, gắn chấp hành kỷ luật với nhiệm vụ, việc làm hằng ngày”.

Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7).

Thực hiện hiệu quả mô hình tuyên truyền bằng tình huống thực tiễn, Sư đoàn 302 giáo dục tốt pháp luật cho bộ đội. Nhờ đó, từ năm 2020 đến nay, đơn vị an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, có nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 tặng cờ thi đua. Kinh nghiệm nổi bật trong đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quân khu 7 là đẩy mạnh tuyên truyền bằng tình huống thực tiễn, khắc phục lối truyền đạt một chiều, nặng về lý thuyết. Các hình thức sân khấu hóa, hỏi-đáp, tọa đàm, diễn đàn được vận dụng linh hoạt. Nội dung tập trung phân tích tình huống, làm rõ nguyên nhân, hậu quả, cách xử lý, giúp bộ đội nhận rõ nguy cơ, nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm.

Nhằm tạo đột phá, năm 2026, Quân khu tổ chức biên soạn, phát hành 22.500 cuốn “Cẩm nang xử lý tình huống thường gặp” cùng 5 chuyên đề giáo dục chính trị, 10 chuyên đề pháp luật, tập trung vào những vấn đề nóng thực tiễn đặt ra như nhận diện lừa đảo trên không gian mạng; phòng ngừa vi phạm tín dụng đen, cờ bạc, cá độ, cho vay nặng lãi và trong quan hệ xã hội, tình cảm, hôn nhân, gia đình... Cùng đó, Quân khu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phối hợp với địa phương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, thi tìm hiểu pháp luật. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị có hơn 203.300 bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật. Công tác bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên được chú trọng, tập trung nâng cao kỹ năng truyền đạt, đối thoại, xử lý tình huống. Các đơn vị phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, nền tảng số và sáng tạo, duy trì hiệu quả các mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”... kịp thời cập nhật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Sâu sát từng người, ngăn ngừa từng nguy cơ

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh: Cùng với đổi mới tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý rèn luyện kỷ luật, trong đó vai trò, trách nhiệm của cán bộ là khâu then chốt. Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa, từ quản lý hành chính sang quản lý sâu sát từng quân nhân và các mối quan hệ xã hội; chủ động nắm, dự báo tình hình, phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa nguy cơ vi phạm. Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm sai phạm, cần kết hợp chặt chẽ giáo dục, phòng ngừa với nêu cao tình thương, trách nhiệm, giúp bộ đội tự giác rèn luyện tiến bộ, trưởng thành.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 (Quân khu 7) và đoàn viên, thanh niên địa phương đọc sách, báo tìm hiểu pháp luật trong ngày nghỉ.

Nổi bật trong thời gian qua, các đơn vị đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiêu biểu, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) thực hiện mô hình “Cán bộ 3 cùng, 2 trước, 2 sau” (cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm; dậy trước, làm trước; ngủ sau, về sau chiến sĩ). Thượng tá Ngô Trường An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Gia Định cho biết: “Mô hình đã khơi dậy tính chủ động nêu gương, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong nắm tư tưởng bộ đội, tình hình thực hiện nhiệm vụ, tình huống thường dễ vi phạm để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lệch lạc, phòng ngừa vi phạm hiệu quả từ cơ sở. Từ năm 2025 đến nay, Trung đoàn an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật”. Tại Sư đoàn 5, các mô hình “Chỉ huy làm gương cho cơ quan; cơ quan làm mẫu cho đơn vị; cán bộ làm gương trước chiến sĩ”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp dưới” đã phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ trong nâng cao chất lượng thực hiện nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện bộ đội đồng bộ, chặt chẽ từ cấp phân đội đến Sư đoàn...

Từ kinh nghiệm quản lý rèn luyện kỷ luật, Quân khu chỉ đạo các đơn vị tăng cường kết nghĩa, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình quân nhân, đơn vị chức năng để quản lý bộ đội cả trong và ngoài doanh trại; đồng thời khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, khắc phục ngay hạn chế. Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình vi phạm kỷ luật trong Quân khu giảm đến mức thấp nhất, đơn vị an toàn; cán bộ, chiến sĩ gương mẫu chấp hành pháp luật, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện hiệu quả.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, giáo dục pháp luật, duy trì có chất lượng nền nếp chính quy, quản lý quân số, vũ khí, trang bị. Phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì; chủ động nắm, dự báo, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm; kết hợp tốt quản lý rèn luyện kỷ luật với các mặt công tác khác; chăm lo sức khỏe, đời sống, bảo đảm công bằng, dân chủ chế độ, chính sách; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực để bộ đội yên tâm, phấn khởi tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.