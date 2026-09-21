Quân khu 5 tuyên dương, khen thưởng VĐV dự Hội thao toàn quân

Tư lệnh Quân khu 5 trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo, động viên. Đoàn VĐV Quân khu 5 tham gia hội thao gồm 15 VĐV, do Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn. Kết thúc hội thao, Đoàn VĐV Quân khu 5 xuất sắc giành Giải Nhì toàn đoàn (xếp sau Binh chủng Đặc công) và xếp thứ Nhất khối các Quân khu, Quân đoàn.

Tại lễ tuyên dương, Tư lệnh Quân khu 5 đã trao Bằng khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thao.