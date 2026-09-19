Quân khu 5 tuyên dương đoàn vận động viên tham gia Hội thao Xạ thủ bắn tỉa toàn quân

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo, động viên. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5 tham dự buổi tuyên dương.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo, động viên.

Đoàn VĐV Quân khu 5 tham gia hội thao gồm 15 đồng chí, do Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn. Sau hơn 3 tháng nỗ lực huấn luyện, đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thao, đoàn VĐV Quân khu 5 xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn (nhận Cúp Bạc, xếp sau Binh chủng Đặc công) và xếp thứ Nhất khối các quân khu, quân đoàn. Đoàn giành được là 4 huy chương (1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc).

Tư lệnh Quân khu 5 trao bằng khen tặng 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thao Xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, Trung tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó và thành tích xuất sắc mà cán bộ, huấn luyện viên, VĐV đã đạt được. Đồng chí Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, kết quả này khẳng định chất lượng huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao thành tích trong thời gian tới, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Bộ Tham mưu và các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thao từ cấp cơ sở; chú trọng công tác tuyển chọn, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu và bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi tuyên dương.

Nhân dịp này, Tư lệnh Quân khu 5 đã trao bằng khen tặng 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thao Xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026.