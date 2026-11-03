Quân khu 5 tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo 515); đại diện các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS phát biểu.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá: Năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 và cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS và Chiến dịch 500 ngày đêm.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận gần 1.300 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp; đã tổ chức khảo sát, xác minh, xử lý 820 thông tin; phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức 7 cuộc hội thảo, hội nghị cấp tỉnh; 193 cuộc hội thảo, hội nghị cấp xã kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mùa khô năm 2025-2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 481 HCLS, trong đó có 16 HCLS tại Lào và 71 HCLS tại Campuchia. Riêng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 431 HCLS, đạt 29,12% chỉ tiêu.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN, các địa phương đã hoàn thành 57.368 mộ/416 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ thời gian 7,5 tháng; trong đó có 33.423 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 58,26%), 23.945 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu (chiếm 41,74%). Phối hợp Cục 06 (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phố tổ chức thu nhận và lấy 14.758 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN. Đã xác định thông tin, danh tính 45 liệt sĩ và thông báo cho gia đình thân nhân liệt sĩ. Phối hợp, tổ chức bàn giao 24.118 mẫu sinh phẩm HCLS cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y (Bộ Y tế).

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2027, Quân khu 5 tập trung hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS (đợt 2); tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho 100% thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú trên địa bàn; phấn đấu mùa khô năm 2026 - 2027 tìm kiếm, quy tập hơn 100 HCLS tại Lào và Campuchia. Giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu tìm kiếm, quy tập gần 1.000 HCLS; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 5 trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân.

Dịp này, Quân khu 5 đã trao Bằng khen tặng 13 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.