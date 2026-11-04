Quân khu 5 tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Lương Đình Chung trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Năm 2026, Quân khu 5 và các địa phương đã tiếp nhận gần 1.300 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, xác minh, xử lý 820 thông tin. Đồng thời, phối hợp tổ chức 7 hội thảo, hội nghị cấp tỉnh và 193 hội thảo, hội nghị cấp xã để kết luận thông tin. Trong mùa khô 2025-2026, toàn Quân khu tìm kiếm, quy tập được 481 HCLS, trong đó có 16 HCLS tại Lào và 71 HCLS tại Campuchia. Riêng giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, các đơn vị quy tập được 431 HCLS, đạt 29,12% chỉ tiêu.

Về công tác giám định ADN, các địa phương đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 57.368 mộ thuộc 416 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ 7,5 tháng. Trong đó, 33.423 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 23.945 mộ không đủ điều kiện. Các đơn vị thuộc Quân khu phối hợp thu nhận 14.758 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; xác định được thông tin, danh tính 45 liệt sĩ và thông báo đến gia đình. Đồng thời, bàn giao 24.118 mẫu sinh phẩm HCLS cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y (Bộ Y tế).

Năm 2027, Quân khu 5 phấn đấu hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS đợt 2; lấy mẫu ADN cho 100% thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú trên địa bàn. Trong mùa khô 2026-2027, phấn đấu tìm kiếm, quy tập hơn 100 HCLS tại Lào và Campuchia. Giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đặt mục tiêu quy tập gần 1.000 HCLS, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Dịp này, Quân khu 5 trao Bằng khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.