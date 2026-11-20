Dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 điều hành hội nghị.

Năm 2026, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Các cơ quan Quân khu tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tăng cường giáo dục, quản lý bộ đội và phòng ngừa vi phạm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu. Tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng chương trình, kế hoạch. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk và diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa của Sư đoàn 2 đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn…

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Song bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, rèn luyện kỷ luật ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và hình ảnh của lực lượng vũ trang Quân khu.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ từng vụ việc vi phạm, làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm sát với tình hình đơn vị mình. Khi có vụ việc, chỉ huy phải báo cáo trung thực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, địa phương và gia đình quân nhân để giải quyết kịp thời. Cán bộ các cấp phải sâu sát bộ đội, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng năng lực quản lý bộ đội cho đội ngũ cán bộ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình và địa phương để nắm chắc hoàn cảnh, các mối quan hệ của quân nhân, kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm.

Trong huấn luyện, diễn tập, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các đơn vị phải bồi dưỡng những nội dung bộ đội còn yếu, kiểm tra chặt chẽ tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phương tiện và chỉ tổ chức cho bộ đội tham gia diễn tập khi đủ điều kiện. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy phải nắm chắc đặc điểm địa hình, dự kiến nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị phương án xử trí. Khi huấn luyện, diễn tập trên sông, biển, đảo, phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Sau hội nghị, từng cơ quan, đơn vị phải có biện pháp cụ thể khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn theo phương châm “Chủ động phòng ngừa, quản lý sâu sát, chấn chỉnh nghiêm minh, trách nhiệm rõ ràng, chuyển biến thực chất”.