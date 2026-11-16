Quân khu 5: Phát triển lý luận về phòng thủ dân sự

Trung tướng, PGS, TS Ngô Trọng Cường, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 là Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Trung tướng, PGS, TS Ngô Trọng Cường, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng kết luận hội nghị.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo bảo vệ kết quả nghiên cứu đề tài.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã tập trung trao đổi, phản biện, phân tích và làm rõ những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ nghiên cứu. Các ý kiến đánh giá toàn diện tính khoa học, thực tiễn, những kết quả đạt được, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu.

Kết luận hội nghị, Hội đồng thống nhất đánh giá: Đơn vị chủ trì và Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ đã tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ; huy động được đội ngũ cán bộ khoa học có kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai. Các sản phẩm nghiên cứu bám sát mục tiêu, nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt.

Các thành viên Hội đồng tham gia phản biện.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu đã phân tích, làm rõ cơ sở khoa học, dự báo các tình huống về phòng thủ dân sự trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên trong tình hình mới; đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp và cách thức vận dụng vào thực tiễn có tính khả thi, phù hợp với đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Địa bàn miền Trung - Tây Nguyên có đặc điểm địa hình, khí hậu và điều kiện kinh tế - xã hội đa dạng, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, hạn hán và nhiều tình huống phức tạp khác. Vì vậy, việc nghiên cứu toàn diện hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương tham gia phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và huy động lực lượng trong xử lý các tình huống, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trung tướng, PGS, TS Ngô Trọng Cường, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng, tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 là Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng đánh giá có giá trị thực tiễn cao, góp phần bổ sung, phát triển lý luận về phòng thủ dân sự trong tình hình mới; trực tiếp phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Đây cũng là cơ sở quan trọng để biên soạn tài liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng thống nhất đánh giá nhiệm vụ đạt xuất sắc.