Quân khu 5 khánh thành, bàn giao 2 nhà sinh hoạt cộng đồng

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao công trình.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành, bàn giao công trình.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu 5 về công tác dân vận, an sinh xã hội; phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đầu năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk được cấp trên giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kđoh, xã Cư Pơng và Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 12, xã Ia Rvê.

Trong đó, Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kđoh được thiết kế, xây dựng theo mô hình nhà dài truyền thống của dân tộc Êđê, có diện tích 150m2; Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 12 được thiết kế, xây dựng theo kiểu nhà hội trường, có diện tích xây dựng 180m2. Tổng mức đầu tư cho mỗi công trình là 2,5 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

Đại tá Ksơr Lành, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thi công xây dựng công trình.

Đại diện các đơn vị, địa phương trao quà tặng Ban tự quản các thôn, buôn và người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh: Đây không chỉ là những công trình có ý nghĩa thiết thực về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, mà còn là công trình của tình đoàn kết quân dân, kết tinh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Các công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ tạo thêm không gian sinh hoạt chung hiện đại, thuận lợi, giúp bà con các dân tộc có điều kiện tốt hơn để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Để các công trình thực sự phát huy giá trị và hiệu quả trong dài hạn, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng công trình đúng với chức năng, mục đích đã được xác định; thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng phong phú, thiết thực, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp và điều kiện thực tế của địa phương. Đề nghị các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong vận động nhân dân đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tự giác bảo vệ tài sản chung của cộng đồng và cùng nhau xây dựng buôn làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kđoh.

Các đại biểu tham dự nghi thức vào nhà mới của bà con buôn Kđoh.

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân mong bà con nhân dân xã Cư Pơng và xã Ia Rvê tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, giữ vững và tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc, tích cực lao động sản xuất, phát huy nội lực, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và các cấp, các ngành giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa bàn và đường biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã trao quà tặng Ban tự quản buôn Kđoh (xã Cư Pơng), thôn 12 (xã Ia Rvê) và các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.