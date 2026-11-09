Quân khu 5 khai mạc Hội thao thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu

Dự khai mạc có các đồng chí: Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng ban tổ chức hội thao; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Các đại biểu dự khai mạc.

Quang cảnh khai mạc.

Hội thao có 26 đoàn vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị, nhà trường, với hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên tham gia tranh tài ở 6 nội dung: Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, pickleball và bơi tự do 200m. Đây là những nội dung thi đấu đòi hỏi phải có nền tảng thể lực tốt, sức bền, kỹ thuật và khả năng phối hợp linh hoạt. Các vận động viên tham gia là những hạt nhân tiêu biểu đã được huấn luyện, tuyển chọn kỹ lưỡng và có thành tích tốt qua các vòng thi đấu ở cơ sở.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng ban tổ chức hội thao phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao. Phong trào thể dục thể thao trong LLVT Quân khu ngày càng phát triển sâu rộng, có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phục vụ tích cực nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải trao cờ lưu niệm tặng các đoàn vận động viên.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa trao cờ lưu niệm tặng các đoàn vận động viên.

Để hội thao thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu Ban tổ chức, Tổ trọng tài nắm chắc quy chế hội thao, tổ chức điều hành khoa học, chặt chẽ, đúng lịch thi đấu, bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác, công bằng và an toàn tuyệt đối. Các đồng chí vận động viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung thực, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất; chấp hành nghiêm quy chế hội thao, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; đề cao tinh thần giao lưu, học hỏi, khiêm tốn và cao thượng trong thi đấu. Các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình, chu đáo, bám sát nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ thi đấu, kịp thời xử trí các tình huống phát sinh, tất cả vì sự thành công của hội thao.

Các vận động viên thi đấu bóng bàn và cầu lông ngay sau khai mạc.

Hội thao lần này là dịp để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị; qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện, tạo nguồn xây dựng đội tuyển Quân khu tham gia Hội thao toàn quân trong thời gian tới.

Hội thao diễn ra đến ngày 13-11.

Ngay sau khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung.