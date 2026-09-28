Quân khu 5: Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng

Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Chủ nhiệm đề tài.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Chủ nhiệm đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu chính của đề tài.

Tham dự có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Quốc phòng, Học viện Lục quân; các chuyên gia, nhà khoa học; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5; Ban Chủ nhiệm đề tài cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, Trung tướng Lê Ngọc Hải báo cáo kết quả nghiên cứu chính của đề tài.

Hội đồng đánh giá đề tài là công trình khoa học có nội dung nghiên cứu toàn diện, có hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, giàu tính thực tiễn.

Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng kết luận phiên họp.

Quá trình tổ chức nghiên cứu, đề tài được nhiều cán bộ, tướng lĩnh, các nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm và bề dày thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học tham gia; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng quy trình, nhiệm vụ đã xác định.

Đề tài đã bám sát tình hình thực tiễn, phân tích làm rõ cơ sở khoa học; đặc biệt, đã dự báo 9 tình huống sự cố, thảm họa liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự của LLVT địa phương gắn với địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, từ đó đề xuất nội dung, phương án, cách thức vận dụng vào thực tiễn phù hợp, sát thực và có tính khả thi; đề xuất được hệ thống các giải pháp; các kiến nghị có cơ sở khoa học tin cậy, phù hợp với đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng thủ dân sự trong tình hình mới.

Hội đồng và Ban chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi các nhà khoa học trong Hội đồng phát biểu thảo luận, góp ý một số nội dung cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện sản phẩm của đề tài. Thay mặt Hội đồng, Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh kết luận: Đề tài có giá trị thực tiễn cao, góp phần trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự của lực lượng vũ trang địa phương gắn với địa bàn miền Trung - Tây Nguyên trong tình hình mới. Đề tài đã quán triệt và thực hiện chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước về Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và các văn bản có liên quan.

Hội đồng nhất trí, đề tài đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài chọn lọc, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng và Kết luận của Hội đồng bổ sung hoàn thiện sản phẩm, báo cáo Cục Khoa học quân sự xem xét, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.