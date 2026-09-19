Quân khu 5 hoàn thành lấy ADN: Mở ra hy vọng cho các gia đình liệt sĩ
Hơn nửa thế kỷ đất nước đã hòa bình, thế nhưng với rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ, nỗi mong chờ về ngày tìm được người thân vẫn chưa trọn vẹn. Phía sau những phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính là những hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Đối với gia đình anh Nguyễn Văn Sang nỗi mong mỏi về ngày tìm được hài cốt người bác ruột - liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ vẫn chưa bao giờ nguôi.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/quan-khu-5-hoan-thanh-lay-adn-mo-ra-hy-vong-cho-cac-gia-dinh-liet-si-64594