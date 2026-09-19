Quân khu 5 hoàn thành lấy ADN: Mở ra hy vọng cho các gia đình liệt sĩ

Nằm trên tuyến du lịch phía Bắc - “Hành trình về nguồn cội”, Trường Hà có 16 điểm thuộc Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương xây dựng không gian du lịch gắn với các giá trị di sản, từng bước tạo sự liên kết giữa các điểm đến. Với vị trí vùng lõi cùng hệ thống di sản đa dạng, Trường Hà đang từng bước xác định du lịch gắn với CVĐC là một hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.