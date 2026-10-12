Quân khu 5 hoàn thành diễn tập chiến thuật bắn đạn thật

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại cuộc diễn tập.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Bộ tư lệnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Quân khu 5; đại diện Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu và đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, đơn vị và địa phương.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5 theo dõi, chỉ đạo diễn tập bắn đạn thật.

Với đề mục: “Trung đoàn Bộ binh tiến công địch phòng ngự”, cuộc diễn tập gồm các tình huống: Không quân đánh phá; Hỏa lực chuẩn bị mở cửa đánh chiếm đầu cầu; Xung phong đánh chiếm mục tiêu; Phát triển chiến đấu; Đánh địch co cụm.

Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, Tổng đạo diễn, điều hành cuộc diễn tập.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn. Trong đó, các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn 2), các lữ đoàn, binh chủng của Quân khu 5, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân); lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai,… đã hiệp đồng chặt chẽ, đánh chiếm các mục tiêu theo quyết tâm, kế hoạch với các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Xe tăng cơ động tiến công tiêu diệt các mục tiêu.

Trên cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện và hợp luyện chặt chẽ, các lực lượng thực binh đã hoàn thành toàn bộ nội dung bắn đạn thật theo kế hoạch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thể hiện trình độ kỹ thuật, khả năng vận dụng chiến thuật và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao trình độ về khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận chiến thuật Trung đoàn Bộ binh tiến công địch phòng ngự ngoài thực địa; bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp; khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, quân, binh chủng tiếp tục được kiểm nghiệm, nâng cao.

Bộ binh Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) vượt cửa mở, chiếm lĩnh đầu cầu.

Với hình thức huấn luyện ở cấp độ cao nhất, sát thực tế chiến đấu, cuộc diễn tập đặt cán bộ, chiến sĩ vào những điều kiện thực hành tổng hợp, đòi hỏi khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng, xử trí chính xác các tình huống.

Khẩu đội SPG9 chuẩn bị khai hỏa.

Diễn tập góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5 cùng đại biểu Cục Quân huấn – Nhà trường tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Trung tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia diễn tập. Trong thời gian qua, các đơn vị đã khắc phục khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tổ chức hành quân dã ngoại, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, bảo đảm hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm ở từng cấp, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến trong thời gian tới.

Kết quả diễn tập là cơ sở quan trọng để đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, đồng thời tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.