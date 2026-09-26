Quân khu 5 hỗ trợ 2,5 tỉ đồng xây Nhà thi đấu đa năng tại Ba Gia

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao tặng quà cho Ban Giám hiệu Trường THCS Ba Gia - Điểm trường Phú Mỹ

Ngày 26.9, tại xã Ba Gia (Quảng Ngãi), Quân khu 5 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình “Đoàn kết quân dân – Nhà thi đấu đa năng” tại Trường THCS Ba Gia, điểm trường Phú Mỹ.

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Công trình được hỗ trợ 2,5 tỉ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng năm 2026, xây dựng theo hướng đồng bộ, kiên cố, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động tập trung của giáo viên, học sinh.

Trao tặng quà của Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho Trường THCS Ba Gia

Việc đầu tư nhà thi đấu đa năng góp phần bổ sung không gian sinh hoạt, rèn luyện còn thiếu tại nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Công trình cũng thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng vũ trang đối với công tác giáo dục và đời sống của nhân dân địa phương.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 22.12.2026, hướng tới chào mừng kỉ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình thi công, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị thi công bảo đảm công trình đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng và an toàn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Với tinh thần đoàn kết quân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương sẽ tham gia hỗ trợ ngày công, góp phần giảm chi phí xây dựng và tạo thêm nguồn lực để công trình được hoàn thiện đồng bộ, bền vững.

Sau khi hoàn thành, nhà trường và địa phương sẽ quản lý, khai thác công trình đúng mục đích, phục vụ các hoạt động thể chất, văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống và sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, công trình không chỉ mang lại một không gian mới cho thầy và trò mà còn góp phần vun đắp tình quân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.