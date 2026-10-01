Quân khu 5: Công bố quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Cùng dự có Thiếu tướng Lường Văn Thắng, Phó cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh Phân hiệu 1.

Trung tướng Lê Ngọc Hải trao quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Kim Giàu, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Việc thành lập Phân hiệu mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc cả về quân sự, giáo dục và an sinh xã hội trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên; nhằm phát hiện, rèn luyện những học sinh có tố chất, tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho Quân đội và địa phương, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tư lệnh Quân khu 5 trao quyết định thành lập Đảng bộ Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Theo đó, năm học 2026 - 2027, Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tuyển sinh 160 học sinh, chia đều cho hai khối lớp 6 và lớp 10. Đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi… là nhóm được ưu tiên tuyển sinh.

Các cháu học sinh Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và Ban giám hiệu Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục - đào tạo trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ huy Phân hiệu 1 cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức; tuyên truyền, quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Phân hiệu; xây dựng Đảng bộ Phân hiệu trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Nhà trường nhanh chóng xây dựng nếp sống chính quy, kỷ luật, tạo môi trường giáo dục quân sự lành mạnh, an toàn và thân thiện.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 ghi Sổ truyền thống tại Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 lưu ý, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đặt công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc học sinh bằng tình thương trách nhiệm lên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là với con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định.

Căn dặn học sinh Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 mong muốn các em luôn tự hào, ghi nhớ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, thi đua học tập tốt, rèn luyện nghiêm để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, người chiến sĩ tương lai có ích cho Tổ quốc.