Quân khu 5 công bố các quyết định nhân sự tại Bộ CHQS Đà Nẵng, Gia Lai và Quảng Ngãi

Thiếu tướng Lương Đình Chung trao quyết định, tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hữu Ích – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

Đại tá Tạ Viết Xuân - Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng.

Tại buổi trao quyết định, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của từng cán bộ trên các cương vị được giao, đồng thời yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chính uỷ Quân khu 5 cũng yêu cầu việc bàn giao nhiệm vụ phải được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Cán bộ mới nhận nhiệm vụ cần nhanh chóng nắm tình hình, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị; phối hợp tham mưu hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS các địa phương.

Chính uỷ Quân khu 5 phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chủ trì phải giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương quân đội; phát huy trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và đặt lợi ích chung lên trên hết.

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ tiếp tục được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công Khanh