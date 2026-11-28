Ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã Lao Bảo đã chú trọng đến công tác phát triển đảng viên gắn với củng cố tổ chức cơ sở đảng và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đặc biệt chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên đa dạng, nhất là đối tượng đoàn viên tuổi 18 và đồng bào dân tộc thiểu số.