Quân khu 5 chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ
Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là khâu then chốt, quyết định chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi cơ quan, đơn vị. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Quân khu 5 chú trọng đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo hướng thực chất, sát nhiệm vụ, sát thực tiễn và đối tượng tác chiến.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/quan-khu-5-chu-trong-xay-dung-doi-ngu-can-bo-ngang-tam-nhiem-vu-64938