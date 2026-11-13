Quân khu 5 bế mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2026

Dự bế mạc có Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng ban Tổ chức hội thao; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đại biểu các đơn vị, nhà trường và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Quang cảnh lễ bế mạc Hội thao thể dục thể thao Quân khu 5 năm 2026.

Sau 5 ngày thi đấu, hội thao hoàn thành chương trình ở 6 môn gồm: Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, pickleball và bơi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đoàn chấp hành nghiêm điều lệ, thi đấu đoàn kết, trung thực. Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn và đội ngũ trọng tài điều hành thi đấu chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa phát biểu bế mạc.

Bộ Tham mưu Quân khu giành giải nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Bộ CHQS TP Đà Nẵng giành giải nhì toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Cục Chính trị Quân khu giành giải ba với 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao giải nhất, nhì, ba môn bóng chuyền nam.

Thiếu tướng Lương Đình Chung trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn vận động viên.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức và lực lượng phục vụ. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả hội thao là căn cứ để các cơ quan, đơn vị đánh giá chất lượng huấn luyện thể lực và phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Qua thi đấu, cán bộ, chiến sĩ có dịp giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị coi trọng rèn luyện thể lực trong huấn luyện, duy trì luyện tập thường xuyên đối với các đội thể thao quân sự và thể thao Olympic. Các đơn vị cần bảo đảm sân bãi, trang thiết bị, tổ chức hội thi, hội thao ở cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng vận động viên có năng khiếu, làm nòng cốt tham gia hội thao các cấp. Đồng chí cũng yêu cầu kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình, gắn phong trào thể dục thể thao với Phong trào Thi đua Quyết thắng.