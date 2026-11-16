Quân khu 4 xây 'lá chắn số' trước những cạm bẫy lừa đảo trực tuyến

Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp Ban Công đoàn Quốc phòng vừa tổ chức Chương trình “Lá chắn số – An toàn trên không gian mạng” nhằm trang bị kiến thức, làm rõ trách nhiệm pháp lý và rèn luyện kỹ năng phòng vệ chủ động cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, nhiều thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay được tập trung nhận diện, cảnh báo như: Giả danh cơ quan chức năng, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản, lừa lấy mã OTP, dụ dỗ chuyển tiền, sử dụng công nghệ Deepfake AI giả mạo hình ảnh, giọng nói, phát tán đường dẫn độc hại và lập các sàn đầu tư giả mạo.

Các bạn trẻ, học sinh, sinh viên sôi nổi tham gia giao lưu tại Chương trình (ảnh D. Đông)

Bên cạnh đó, các quy định pháp luật về an ninh mạng, sử dụng mạng xã hội và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được phổ biến, giúp người tham dự hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách thức tuyên truyền trực quan, sinh động, gắn kiến thức pháp luật với những tình huống thực tế. Người tham dự được tham gia trò chơi tương tác trực tuyến Minigame Kahoot với 10-15 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn mạng, kèm theo thuyết minh pháp lý; xem phóng sự tổng hợp về các vụ việc, thủ đoạn lừa đảo đã được xác minh; theo dõi mô phỏng giao diện tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo và tiểu phẩm “Cái bẫy sau cuộc gọi”.

Những phần tiểu phẩm thú vị tại Chương trình (ảnh D. Đông)

Thông qua giao lưu với người dẫn chương trình và tổ tư vấn pháp lý, người tham dự còn trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi những vướng mắc và được hướng dẫn cách xử lý các tình huống phát sinh trên không gian mạng.

Chương trình cũng tập trung cảnh báo những nguy cơ từ cờ bạc trực tuyến, tiền ảo, tín dụng đen; trang bị kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, thao túng tâm lý, mạo danh trên mạng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học sinh, sinh viên chủ động bảo vệ bản thân, đồng đội trước những rủi ro trên môi trường số.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền còn làm rõ trách nhiệm pháp lý và các hình thức xử lý kỷ luật trong Quân đội đối với những hành vi vi phạm, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của mỗi quân nhân.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại Chương trình (ảnh D. Đông)

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 nhấn mạnh, sau chương trình, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng cần tiếp tục tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ xã hội, việc sử dụng thiết bị di động và mạng xã hội của quân nhân, người lao động.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn từ sớm những biểu hiện nợ nần, suy thoái; phát huy vai trò xung kích của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, lan tỏa văn hóa ứng xử an toàn, lành mạnh trên không gian mạng.