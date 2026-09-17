Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An hoàn thành hơn 94% chỉ tiêu lấy mẫu hài cốt liệt sỹ

Toàn bộ quy trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định, bảo đảm chính xác. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 17/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515), do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia, làm Trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” tại Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.

Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An được Ban Chỉ đạo Quốc gia lựa chọn là địa điểm tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” trong toàn quốc; đồng thời là địa bàn tổ chức làm trước, rút kinh nghiệm cho toàn quốc về công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ. Đây cũng là địa bàn triển khai toàn diện các nhiệm vụ của chiến dịch, trong đó trọng tâm là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn tổ chức, cơ quan thường trực và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An cơ bản bám sát tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm,” trong đó công tác lấy mẫu đạt hơn 94% chỉ tiêu, kế hoạch.

Theo báo cáo, đến ngày 17/9, toàn Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập 310 hài cốt liệt sỹ, gồm 158 hài cốt liệt sỹ trong nước và 152 hài cốt liệt sỹ tại Lào.

Quân khu cũng tiếp nhận, bổ sung và kết luận thông tin về 17 điểm mộ tập thể với 1.883 mộ liệt sỹ trong nước và 347 thông tin mộ liệt sỹ tại Lào; rà soát gần 31.000 thông tin kết luận địa bàn đợt 1 để tổ chức tìm kiếm, cất bốc.

Tại Nghệ An, hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sỹ. Trong khuôn khổ chiến dịch, tỉnh đã tổ chức lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang.

Đến ngày 28/8, Nghệ An hoàn thành việc lấy mẫu, sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức lấy 17.800 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tiếp tục kiên trì triển khai các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn, theo phương châm “dễ, rõ làm trước; khó làm sau; làm đến đâu chắc đến đó." Trọng tâm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trong nước, nhất là tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và những khu vực đã được Văn phòng Ban Chỉ đạo cung cấp thông tin.

Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An cần khẩn trương thu thập thêm thông tin từ nhân chứng lịch sử, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức hội thảo, xác minh, kết luận thông tin để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Phương pháp thực hiện cần chuyển từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở; bố trí lực lượng phù hợp, không dàn trải, lấy đội quy tập làm nòng cốt, địa phương làm chỗ dựa, đồng thời tiến hành song song nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đối với công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị tiếp tục chỉ đạo các tổ, đội lấy mẫu chuyên trách khắc phục khó khăn, hoàn thành 6% khối lượng còn lại, bảo đảm chất lượng mẫu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin./.