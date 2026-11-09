Quân khu 4 tuyên truyền phòng, chống các hình thức lừa đảo trực tuyến

Dự chương trình có đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; Quân khu 4; tỉnh Nghệ An; đại diện các cơ quan, đơn vị thực thi pháp luật và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên.

Các đại biểu dự chương trình.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại chương trình.

Chương trình tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an ninh mạng, sử dụng mạng xã hội, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời nhận diện những hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay như: Giả danh cơ quan chức năng, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản, lừa lấy mã OTP, dụ dỗ chuyển tiền, sử dụng công nghệ Deepfake AI giả mạo hình ảnh, giọng nói, phát tán đường dẫn độc hại và lập các sàn đầu tư giả mạo.

Quân nhân tham gia tương tác tại chương trình.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia chương trình.

Các bạn trẻ sôi nổi tham gia chương trình.

Với phương pháp tuyên truyền trực quan, sinh động, chương trình kết hợp nhiều hình thức như: Tổ chức trò chơi tương tác trực tuyến Minigame Kahoot với 10-15 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức an toàn mạng, kèm theo thuyết minh pháp lý; trình chiếu phóng sự tổng hợp về các vụ việc, thủ đoạn lừa đảo đã được xác minh; mô phỏng giao diện tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo và biểu diễn tiểu phẩm “Cái bẫy sau cuộc gọi”. Bên cạnh đó, người tham dự còn được giao lưu, trao đổi với người dẫn chương trình và tổ tư vấn pháp lý, trực tiếp đặt câu hỏi, giải đáp những vướng mắc và được hướng dẫn cách xử lý các tình huống phát sinh trên không gian mạng.

Biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật tại chương trình.

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học sinh, sinh viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, thao túng tâm lý, mạo danh trên không gian mạng; nhận diện nguy cơ từ cờ bạc trực tuyến, tiền ảo, tín dụng đen. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, làm rõ trách nhiệm pháp lý và các hình thức xử lý kỷ luật trong Quân đội đối với những hành vi vi phạm, giúp mỗi người chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân và đồng đội.

Ban tổ chức chương trình trao quà tặng các đoàn viên công đoàn, người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 nhấn mạnh, sau chương trình, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng cần tiếp tục tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ xã hội, việc sử dụng thiết bị di động và mạng xã hội của quân nhân, người lao động. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn từ sớm những biểu hiện nợ nần, suy thoái; phát huy vai trò xung kích của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, lan tỏa văn hóa ứng xử an toàn, lành mạnh trên không gian mạng.