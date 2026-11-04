Quân khu 4: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự, phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh và Ban chỉ đạo Quân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm). Các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Năm 2026, Quân khu tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ quy tập tại nước bạn Lào sớm hơn 2 tháng và dự kiến kết thúc muộn hơn 2 tháng so với những năm trước.

Kết quả mùa khô 2025-2026, các đơn vị quy tập được 144 hài cốt liệt sĩ tại Lào; trong nước quy tập 119 hài cốt liệt sĩ. Tính đến ngày 3-11-2026, toàn Quân khu tìm kiếm, quy tập được 459 hài cốt liệt sĩ. Đối với nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang, đến ngày 24-9-2026, Quân khu đã hoàn thành với 21.641 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, vượt tiến độ Ban chỉ đạo Quốc gia giao 7 tháng.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả và cách làm sáng tạo của Ban chỉ đạo Quân khu 4 trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là kết quả hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao bằng khen tặng các cá nhân.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Quân khu 4 tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập phù hợp với kết quả kết luận địa bàn và tình hình thực tế; phát huy năng lực các lực lượng chuyên trách, lâm thời. Quá trình thực hiện phải kiên trì, chắc chắn, không chạy theo áp lực chỉ tiêu; đổi mới phương thức từ “chờ thông tin” sang chủ động tìm kiếm, thu thập thông tin ngay từ cơ sở. Đồng thời, bảo đảm tốt phương tiện, vật chất, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chăm lo đời sống, thường xuyên kiểm tra, động viên các đội tìm kiếm, quy tập ở nước ngoài.

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là giai đoạn 2 của Chiến dịch đặt ra yêu cầu rất cao, trọng trách rất lớn, Quân khu 4 cần đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến dịch với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; có nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh trao bằng khen tặng 2 tập thể, 2 cá nhân; Quân khu 4 trao bằng khen tặng 9 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.