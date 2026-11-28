Các thí sinh là tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng thuộc các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 968 tham gia tranh tài ở các nội dung: Điều lệnh đội ngũ từng người; thực hành duy trì tiểu đội luyện tập điều lệnh đội ngũ từng người có súng và không có súng; thực hiện 4 bài thể dục tay không; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK.

Thí sinh thực hành bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK tại Hội thao tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng năm 2026 của Sư đoàn 968 (Quân khu 4).

Cùng với đó, các thí sinh thực hành phương pháp hướng dẫn hành động, xếp đội hình và duy trì luyện tập của tiểu đội trưởng trong huấn luyện đội ngũ chiến thuật từng người, tổ, tiểu đội; phương pháp duy trì tiểu đội ôn luyện, thảo luận và kiểm tra nhận thức các nội dung giáo dục chính trị.

Đối với công tác hậu cần, kỹ thuật, các thí sinh thực hành bảo quản các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chế độ ngày, tuần. Phần kiểm tra nhận thức tập trung vào nhận thức chính trị thường xuyên, truyền thống đơn vị và công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Phần thi kiểm tra nhận thức.

Thông qua hội thao nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực, phương pháp và kỹ năng tổ chức, chỉ huy, quản lý bộ đội của đội ngũ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng. Trên cơ sở đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2027.