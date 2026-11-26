Nội dung kiểm tra tập trung vào nhận thức và thực hành trên 4 mặt công tác: Quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, chú trọng kiểm tra các nội dung như: Điều lệnh đội ngũ, chiến thuật từng người, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, võ tay không; duy trì đơn vị bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hành mắc tăng, võng trong điều kiện thời tiết mưa...

Quá trình kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, đúng kế hoạch, bảo đảm đánh giá thực chất trình độ, năng lực của từng đối tượng. Nội dung thực hành gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; kết hợp kiểm tra với hướng dẫn, giải đáp những nội dung còn hạn chế, giúp cán bộ, nhân viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) kiểm tra thực hành nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện năm 2026, kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế, xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.

Đây cũng là cơ sở để Sư đoàn 968 tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh buổi kiểm tra:

Kiểm tra thực hành nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

Kiểm tra thực hành nội dung điều lệnh đội ngũ.

Thực hành nội dung võ tay không.

Kiểm tra nhận thức chính trị.

Kiểm tra thực hành mắc tăng, võng trong điều kiện thời tiết mưa.

Kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.