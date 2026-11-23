Hội thao tập trung vào 5 nội dung: Đội ngũ tiểu đội (khẩu đội); tiểu đội khám súng, giá súng, đặt súng; đội ngũ tiểu đội đổi hướng; đội ngũ tiểu đội đổi hình; tiểu đội chào, thôi chào tại chỗ và khi đang đi.

Đại biểu dự, theo dõi các nội dung thi.

Đại tá Phạm Lê Tuấn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 phát biểu chỉ đạo hội thao.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ban tổ chức, ban giám khảo đã điều hành hội thao chặt chẽ, khoa học, tổ chức đánh giá khách quan, công tâm, chính xác, phản ánh đúng thực chất trình độ của các lực lượng tham gia. Các đội thi bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật, thực hiện đúng các nội dung, động tác theo yêu cầu. Hội thao diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thông qua hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện điều lệnh đội ngũ, khả năng thực hành và năng lực tổ chức, chỉ huy của đội ngũ tiểu đội trưởng (khẩu đội trưởng).

Tiểu đội thực hành phần thi khám súng, giá súng, đặt súng.

Tiểu đội thực hành phần thi chào, thôi chào tại chỗ và khi đang đi.

Trên cơ sở đó, để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng thực hành điều lệnh đội ngũ, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Sư đoàn 324 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.