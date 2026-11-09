Quân khu 4: Quy tập được 487 hài cốt liệt sĩ

Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả tích cực. Toàn Quân khu đã tiếp nhận 841 thông tin liên quan đến 6.507 mộ liệt sĩ; tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận 369 thông tin với 2.642 mộ liệt sĩ. Các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 487 hài cốt liệt sĩ (HCLS), đạt 32,5% chỉ tiêu giai đoạn 1.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, công tác rà soát, khai quật, lấy mẫu sinh phẩm HCLS tại các nghĩa trang được triển khai quyết liệt. 100% địa phương hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm HCLS, vượt tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao hơn 7 tháng. Các đơn vị đã phối hợp bàn giao 21.641 mẫu sinh phẩm HCLS cho các trung tâm giám định, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai giai đoạn 2. Trong đó, toàn Quân khu phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 1.000 đến 1.100 HCLS; tập trung vào những địa bàn trọng điểm có nhiều thông tin, khả năng tìm kiếm, quy tập HCLS cao, nhất là tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và nước bạn Lào.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự.

Phát biểu kết luận hội nghị Trung tướng Đoàn Xuân Bường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả), bám sát tiến độ từng nhiệm vụ, địa phương, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ nghiên cứu chuyên sâu, đẩy mạnh thu thập, rà soát, xác minh thông tin; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập HCLS; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh nước bạn Lào; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, cơ sở vật chất cho lực lượng làm nhiệm vụ. Quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.