Quân khu 4 quy tập 471 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 24-9-2026, Quân khu 4 cùng các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. So với tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao, Quân khu vượt tiến độ 7 tháng.

Trong đó, 21.641 mộ đủ điều kiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tiến hành bàn giao Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y/Bộ Y tế chặt chẽ, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại biểu dự hội nghị

Tính đến ngày 3-11-2026, qua Chiến dịch 500 ngày đêm, Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập 471 hài cốt liệt sĩ, gồm 201 hài cốt trong nước và 270 hài cốt tại Lào.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả, kinh nghiệm đạt được; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Trên cơ sở đó, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu toàn chiến dịch.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 3 tập thể; Ban Chỉ đạo Quân khu 4 trao tặng bằng khen của Quân khu cho 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Quảng Trị: Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại vườn tràm Cùng ngày, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan tại vườn tràm nhà ông Hồ Thon và ông Hồ Khiêm (đều ở xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị). Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được di chuyển về khu vực bảo quản chu đáo.

Video: Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại vườn tràm ở Quảng Trị

Giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo đúng hồ sơ quản lý. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ tại vườn tràm nhà dân ở xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Từ đầu tháng 11-2026, bước vào giai đoạn 2 Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu; tập trung thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tỉnh tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. VĂN THẮNG - HOÀNG CUỐI