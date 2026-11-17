Theo kế hoạch, đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện việc triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm, quy trình xét duyệt chính sách; việc rà soát đối tượng, hồ sơ, tiêu chí, điều kiện thụ hưởng; căn cứ tiền lương, thời gian công tác, mức trợ cấp và phương pháp tính toán các chế độ.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tổ chức chi trả, quyết toán; kết quả tự rà soát của các cơ quan, đơn vị; việc khắc phục những tồn tại, thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và giải quyết đơn thư liên quan (nếu có). Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, sai phạm (nếu có), xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề xuất biện pháp chấn chỉnh, xử lý; bảo đảm thực hiện chính sách đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Đoàn công tác Thanh tra Quốc phòng Quân khu 4 kiểm tra các nội dung tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện chế độ, chính sách; kịp thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, quân nhân và các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, góp phần ổn định tư tưởng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.