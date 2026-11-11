Quân khu 4 kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại TP Huế

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, chú trọng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện chính sách và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Đặc biệt, đoàn tập trung đánh giá năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra công tác doanh trại, quân nhu ban CHQS cấp xã.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện của đơn vị.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp các đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bộ CHQS TP Huế đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Chỉ huy đơn vị báo cáo kế hoạch tác chiến phòng thủ với đoàn kiểm tra.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân yêu cầu Bộ CHQS TP Huế tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đối với Ban CHQS các xã, phường; chủ động thành lập các đoàn công tác nắm chắc tình hình, kết quả hoạt động của từng đơn vị, nhất là những địa bàn còn khó khăn, đơn vị mới kiện toàn tổ chức. Kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để hướng dẫn, chấn chỉnh, tháo gỡ; chú trọng bồi dưỡng năng lực tham mưu, phương pháp điều hành và xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.