Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra tại xã Toàn Lưu.

Ngày 26/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 tại tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Đoàn kiểm tra số 2, Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 làm việc với Bộ CHQS tỉnh.

Trong một ngày, đoàn đã kiểm tra Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 841; phường Hà Huy Tập; các xã Đồng Lộc, Toàn Lưu, Thạch Hà, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên và Thạch Khê.

Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn đã nghe báo cáo, kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra công tác huấn luyện dân quân thường trực xã Thạch Hà.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 của LLVT Hà Tĩnh. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác huấn luyện, diễn tập được tổ chức chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng lên. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, LLVT Hà Tĩnh đã tích cực tham gia công tác dân vận, giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Nhờ sự nỗ lực của LLVT tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Đoàn kiểm tra, nhất là những hạn chế đoàn đã chỉ ra để lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh nhiều hơn nữa.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 của tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời yêu cầu các xã, phường và các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.