Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra báo động SSCĐ tại Trung đoàn 996 - Ảnh: X.D

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban CHQS các xã, phường và Trung đoàn Bộ binh 996.

Đoàn đã tập trung kiểm tra công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP; quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng lực lượng, huấn luyện, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác hậu cần, kỹ thuật và bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn cũng kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu, phương án phòng, chống cháy nổ; quy chế phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, nhất là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra - Ảnh: X.D

Phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tập trung nhấn mạnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2026 của Bộ CHQS tỉnh. Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; thực hiện hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra, nổi bật là tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP, AN; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 19 địa phương; thực hiện có hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”; triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện sắp xếp, tổ chức cơ quan quân sự địa phương.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến đã đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP.

Trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến nhấn mạnh, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã; làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ cơ sở; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp công tác, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời khắc phục những hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, xác định rõ nội dung, biện pháp và trách nhiệm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QS, QP địa phương.