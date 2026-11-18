Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các cơ quan Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 341; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các đơn vị được kiểm tra.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra tại Ban CHQS phường Hạc Thành.

Qua kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đoàn công tác Quân khu 4 đánh giá: Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện chặt chẽ công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tại Ban CHQS xã Hoằng Phú.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động dân vận, chính sách hậu phương quân đội đạt nhiều kết quả thiết thực.

Trong năm, các đơn vị đã phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 59 căn nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hỗ trợ xây dựng 9 nhà đại đoàn kết.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt trên 98%. Đặc biệt, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, xác định danh tính 11 liệt sĩ. Hiện tỉnh đang tập trung triển khai giai đoạn 2, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trước ngày 27/7/2027.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung xây dựng Ban CHQS cấp xã chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị; chuẩn bị chu đáo công tác tập huấn cán bộ, huấn luyện chiến sĩ mới.

Tăng cường quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2027 và những năm tiếp theo.