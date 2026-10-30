Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ năm 2026

Sau 5 ngày tổ chức với quy mô lớn, nhiều nội dung mới, cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu 4.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành diễn tập. Theo đó, cuộc diễn tập năm nay có quy mô lớn, huy động nhiều thành phần, lực lượng cùng vũ khí, trang bị kỹ thuật tham gia; đặt ra mục tiêu, yêu cầu cao, trong đó có những nội dung lần đầu được đưa vào diễn tập. Quá trình chuẩn bị diễn ra trong thời gian dài, chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong điều kiện đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác. Từ xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức lực lượng đến bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các điều kiện phục vụ diễn tập đều được chuẩn bị chủ động, chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ. Nhờ đó, cuộc diễn tập được tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm trình tự, nguyên tắc và yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh: Một trong những kết quả nổi bật là việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập đã bám sát trình tự công tác tham mưu tác chiến, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lý luận vào điều kiện thực tiễn của Quân khu và yêu cầu của phương thức tác chiến mới. Các nội dung thực binh, bắn đạn thật, đạn hơi được triển khai theo đúng ý định tác chiến. Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, bảo mật đường truyền được duy trì thông suốt, bí mật, an toàn; việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số cơ bản đáp ứng yêu cầu của cuộc diễn tập. Đặc biệt, quá trình thực hành diễn tập cho thấy sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng. Cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, hành động kiên quyết, dũng cảm, qua đó phản ánh trình độ huấn luyện, khả năng tổ chức chỉ huy và sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu. Các lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xử lý những tình huống phức tạp đặt ra trong diễn tập.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập PT-26.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập PT-26.

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, vận dụng những bài học từ cuộc diễn tập vào thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, tổng kết những nội dung mới, những vấn đề thực tiễn đặt ra để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ huy, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.