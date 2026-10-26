Quân khu 4: Diễn tập thực binh triển khai vòm phòng không bảo vệ mục tiêu

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo diễn tập. Tham dự diễn tập có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự, theo dõi diễn tập.

Các đại biểu theo dõi diễn tập.

Đây là nội dung diễn tập có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng không. Thông qua diễn tập, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổ chức thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước diễn biến phức tạp của tình hình.

Bối cảnh tình huống diễn tập.

Thiết bị bay không người lái sử dụng trong diễn tập.

Các lực lượng cơ động thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Trong diễn tập, lực lượng phòng không Quân khu 4 phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đội hình, hiệp đồng bảo vệ mục tiêu, vận dụng phương án tác chiến, xử trí tình huống theo kế hoạch. Qua đó, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thế trận phòng không.

Điểm nhấn của nội dung diễn tập là yêu cầu tổ chức lực lượng đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, xử trí kịp thời, đánh chặn hiệu quả các tình huống trên không, góp phần bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Kết quả diễn tập là cơ sở để các cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất năng lực thực hiện nhiệm vụ, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thông qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí các tình huống phòng không, góp phần xây dựng thế trận phòng không vững chắc trong bảo vệ bầu trời Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương rút kinh nghiệm cuộc diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị tặng quà các đơn vị.

Nhận xét, đánh giá cuộc diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hiệp đồng chặt chẽ, thực hành các nội dung đúng kế hoạch. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng, góp phần kiểm tra, đánh giá năng lực tổ chức, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ hiệp đồng của các lực lượng trong triển khai thế trận phòng không bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến phòng không sát yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn đơn vị và địa bàn; xây dựng thế trận phòng không vững chắc, nâng cao khả năng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.