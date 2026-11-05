Quân khu 3 triển khai nhiều mô hình 'Dân vận khéo' thiết thực, hiệu quả

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Năm 2026, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các phong trào thi đua, cuộc vận động của Quân đội, địa phương.

Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Toàn Quân khu hiện có 52 mô hình “Dân vận khéo” đang hoạt động. Trong năm 2026, các cơ quan, đơn vị tổ chức 120 đợt thi đua, xây dựng 150 đơn vị làm điểm thực hiện phong trào “Dân vận khéo”.

Trung tướng Lê Minh Quang dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, LLVT Quân khu 3 tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giữ gìn an ninh biên giới, củng cố quốc phòng, an ninh. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như: “Nhập ngũ có quà; xây, sửa nhà cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn”; “Tổ tuyên truyền phổ biến pháp luật quân dân”…

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới thông qua cung cấp vốn, cây giống, con giống, vật nuôi, phương tiện sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Tiêu biểu, các chương trình hỗ trợ nuôi bò, nuôi lợn sinh sản đã giúp nhiều hộ gia đình khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Các hoạt động “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, “Gian hàng 0 đồng”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách được tổ chức thường xuyên. Trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến ngày 3-11-2026, Quân khu đã khởi công 422 căn nhà, hoàn thành 359 căn.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, LLVT Quân khu phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chủ động phối hợp với địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống.

Trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, các đơn vị chú trọng phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số mô hình tiêu biểu được duy trì, triển khai hiệu quả như: “Nông - Lâm kết hợp Vườn - Chuồng - Rừng”; “Chung tay thắp sáng ước mơ cho em”; “Luyện tiếng Việt cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 trong triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Đồng chí nhấn mạnh, phong trào được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm từng địa bàn; qua đó phát huy vai trò của LLVT trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường đoàn kết quân dân.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Quân khu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng xây dựng các mô hình có chiều sâu, sức lan tỏa và khả năng duy trì bền vững; đổi mới phương pháp dân vận theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lấy hiệu quả thực chất và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo.