Quân khu 3 tham quan, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của ban CHQS xã ở Hưng Yên

Tại buổi tham quan, đại diện Ban CHQS xã Khoái Châu và Ban CHQS xã Đoàn Đào (Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên) đã báo cáo tổng quan về tổ chức và hoạt động của đơn vị. Theo đó, thời gian qua, Ban CHQS 2 xã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương sát, đúng thực tế. Các mặt công tác quân sự được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham quan tại Ban CHQS xã Đoàn Đào, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên.

Ban CHQS 2 xã thường xuyên điều chỉnh, bổ sung văn kiện tác chiến, văn kiện SSCĐ; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng huấn luyện được nâng lên. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp; các đơn vị dự bị động viên được biên chế đúng quy định. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tốt. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai thực hiện toàn diện.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại buổi tham quan.

Trong chương trình, đoàn công tác đã tham quan trụ sở làm việc của Ban CHQS xã Khoái Châu và Ban CHQS xã Đoàn Đào; tham quan Ban CHQS xã Khoái Châu xử trí tình huống chiến đấu “Vòm phòng không bền vững”.

Phát biểu nhận xét, rút kinh nghiệm sau tham quan, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao các đơn vị, địa phương đã phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tham quan để rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Ban CHQS cấp xã.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách của Ban CHQS xã Khoái Châu.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu cơ quan quân sự các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban CHQS xã Khoái Châu xử trí tình huống chiến đấu “Vòm phòng không bền vững”.

Các cơ quan, đơn vị rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, doanh trại, nơi làm việc, nơi sinh hoạt và các công trình phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí sửa chữa, củng cố hoặc xây mới phù hợp với tổ chức, biên chế và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên Ban CHQS cấp xã, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chấp hành nghiêm các quy định của Quân đội.