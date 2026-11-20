Năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân khu 3 đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ lệnh, mệnh lệnh về công tác quân sự, quốc phòng; tổ chức huấn luyện, giáo dục, đào tạo đúng nội dung, chương trình. Quân khu 3 hoàn thành 496 cuộc diễn tập các cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập “VK-26” và “TC-26” theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn, huấn luyện bổ sung, nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho bộ đội; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn. Công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ.

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập các cấp tổ chức chỉ đạo, điều hành các giai đoạn, nhiệm vụ sát đề mục, hình thức diễn tập. Việc chỉ huy bắn đạn thật, đạn hơi, sử dụng quả nổ, phương tiện không người lái được thực hiện chặt chẽ, đúng thời gian, trình tự và tình huống bắn, bảo đảm an toàn.

Cán bộ các cấp tham gia đúng cương vị, cơ bản thực hiện tốt nội dung, phương pháp tham mưu tác chiến; tổ chức chỉ huy bắn, điều hành tượng trưng, tạo giả đúng phương án và kế hoạch. Trong thực binh, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ chiến thuật, thao tác sử dụng vũ khí thuần thục, hiệp đồng giữa các phân đội chặt chẽ. Kết thúc diễn tập, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thu gom, xử lý đạn, quả nổ không nổ; bàn giao thao trường an toàn, lấp phủ công trình, hoàn trả mặt bằng; tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, khí tài về đơn vị an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những hạn chế, nguyên nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nghiêm phương châm, quan điểm, nguyên tắc huấn luyện. Đồng thời, tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, chủ động nhận diện, dự báo và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống. Cùng với đó, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra, kiểm định vũ khí, trang bị, đạn, thuốc nổ trước khi sử dụng; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các vi phạm...