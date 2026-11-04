Quân khu 3 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng trinh sát

Sau 4 ngày tranh tài, hơn 140 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 3 đã hoàn thành các nội dung thi: Nhận thức chung về công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật; kiến thức chuyên ngành trinh sát; bắn súng chiến đấu của tổ trinh sát bộ đội, trinh sát đặc nhiệm; điều lệnh đội ngũ tay không và các nội dung thể lực.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu bế mạc hội thi.

Trong quá trình tham gia hội thi, các vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, bình tĩnh, tự tin thực hiện các nội dung theo đúng chương trình, quy chế. Qua từng phần thi, các vận động viên thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhiệm vụ. Đặc biệt, ở các nội dung thực hành, vận động viên phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự lễ bế mạc hội thi.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 trao Bằng khen tặng các tập thể đoạt giải tại hội thi.

Đại tá Đinh Đình Trường, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng ban Tổ chức hội thi trao Bằng khen tặng các cá nhân đoạt giải.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị và vận động viên; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tăng cường rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh và sức bền cho bộ đội...

Các trinh sát viên thi kỹ thuật bí mật vượt qua vật cản.

Các trinh sát viên thi kỹ thuật bí mật leo lên nhà cao tầng bằng dây chống sét.

Kết thúc hội thi, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.