Đoàn công tác nghe Bộ CHQS thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; tập trung vào các mặt công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật và công tác biên phòng.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo; tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ CHQS TP Quảng Ninh.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được triển khai đồng bộ; hoạt động dân vận, chính sách hậu phương Quân đội được quan tâm; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Đặc biệt, sau sắp xếp, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương, LLVT thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Sĩ quan Bộ CHQS TP Quảng Ninh thực hành bắn súng ngắn K54.

Thông qua kiểm tra, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ CHQS thành phố; kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, làm cơ sở để đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.