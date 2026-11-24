Tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe đối với thanh niên; công tác rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2027...

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận công tác triển khai nhiệm vụ của các phường, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, chú trọng chất lượng sức khỏe và tiêu chuẩn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 3 kiểm tra công tác khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, TP Quảng Ninh.

Năm nay, Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 8 tổ chức khám từ ngày 21 đến hết ngày 25-11-2026, với sự phối hợp của Ban CHQS các phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quang Hanh và các đơn vị chức năng cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Việc kiểm tra của thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 3 tại Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 8 là dịp để các phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quang Hanh rà soát, đánh giá các mặt công tác, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.