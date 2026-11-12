Quân khu 3 khánh thành nhà tình nghĩa tại thành phố Quảng Ninh

Ông Nguyễn Đình Kiên, sinh năm 1952, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông mang trên mình thương tật và hưởng chế độ thương binh 4/4. Hiện nay ông Kiên và vợ tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, mất khả năng lao động, thu nhập chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp xã hội hằng tháng, phải thuê nhà để ở.

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3 và các đại biểu trao quà tặng gia đình ông Nguyễn Đình Kiên.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Kiên, Bộ tư lệnh Quân khu 3 quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng để ông Kiên xây nhà mới. Ngôi nhà khởi công ngày 30-4-2026. Sau hơn 6 tháng thi công tích cực, ngôi nhà 2 tầng tổng diện tích sử dụng 60m2 đã hoàn thành đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Lê Văn Long khẳng định, những năm qua Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo chế độ chính sách cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Từ năm 2021 đến nay, LLVT Quân khu quyên góp hỗ trợ xây 349 nhà tình nghĩa, trị giá trên 27 tỷ đồng, cùng nhiều phần việc thiết thực. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu chúc mừng gia đình ông Nguyễn Đình Kiên có được căn nhà mới để an hưởng tuổi già, mong rằng ông Kiên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.