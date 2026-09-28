Quân khu 3: Khai mạc Hội thi sổ sách công tác quân sự

Tham gia hội thi có 24 đơn vị, được tổ chức thành 5 khối thi theo đặc thù từng loại hình đơn vị. Nội dung tập trung vào số lượng, hệ thống đầu sổ sách công tác quân sự, chính trị, HC-KT theo quy định; chất lượng nội dung ghi chép, trình bày trong sổ, tính từ ngày 1-3-2026 đến thời điểm thi.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên Quân khu 3 tổ chức Hội thi sổ sách công tác quân sự, chính trị, HC-KT. Đây là dịp đánh giá thực chất nền nếp đăng ký, thống kê, quản lý hồ sơ, sổ sách của các cơ quan, đơn vị; đồng thời phát hiện những hạn chế, bất cập để kịp thời chấn chỉnh, thống nhất phương pháp thực hiện trong toàn quân khu.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3 kiểm tra công tác chấm thi.

Để hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu Ban tổ chức điều hành hội thi đúng kế hoạch, lịch đã xác định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ban, bộ phận phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tổng hợp, nhận xét, đánh giá kết quả phải chính xác, công tâm, khách quan, không chạy theo thành tích; kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể đạt thành tích cao.

Ban giám khảo chấm thi hệ thống sổ sách quân sự.

Đối với các đơn vị tham gia thi, cần chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách các ngành theo đúng quy định; chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và điều hành của Ban giám khảo; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung thực, học tập lẫn nhau, không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực trong hội thi.

Ngay sau khai mạc, Ban giám khảo đã tiến hành chấm thi theo các đầu mối đơn vị của từng khối thi, theo kế hoạch hội thi sẽ diễn ra đến ngày 1-10-2026.