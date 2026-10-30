Quân khu 3 đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu dự hội nghị.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn Quân khu 3.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh có liên quan dự hội nghị.

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng vũ trang Quân khu và các địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất từ Quân khu đến cơ sở.

Điểm nổi bật trong triển khai nhiệm vụ là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự với ngành Nội vụ, Y tế, Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Các lực lượng chủ động rà soát hồ sơ, tài liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đối chiếu, bổ sung dữ liệu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hàng nghìn tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả vượt chỉ tiêu đề ra. Quân khu đã tổ chức xác minh, tìm kiếm, quy tập được 112/50 hài cốt liệt sĩ, đạt 224%, vượt chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Quân khu 3 tập trung triển khai quyết liệt công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang để giám định ADN. Qua khảo sát 1.007 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn, toàn Quân khu xác định có 15.531 phần mộ chưa có thông tin cần khai quật lấy mẫu sinh phẩm, thuộc 649 nghĩa trang liệt sĩ.

Sau hơn 3 tháng triển khai, đến ngày 30/8/2026, toàn Quân khu đã hoàn thành khai quật 15.531 phần mộ, đạt 100%, lấy được 13.263 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 85,4%, bàn giao về Viện Pháp y Quân đội bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Đối với 2.268 phần mộ chưa lấy được mẫu, các lực lượng đã xác định rõ nguyên nhân, chủ yếu do không có tiểu quách, không còn hài cốt hoặc hài cốt bị mủn mục, không bảo đảm điều kiện lấy mẫu.

Cùng với đó, công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ, thu được 77.389 mẫu, hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Quá trình tiếp nhận, lưu trữ, vận chuyển, bàn giao mẫu được thực hiện khoa học, đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm không xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình cho biết: Với tinh thần chủ động, quyết liệt, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ, đạt 210% chỉ tiêu được giao. Đối với nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đến ngày 5/8/2026, tỉnh đã hoàn thành khai quật 7.806 phần mộ tại 250 nghĩa trang liệt sĩ, thu được 6.869 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 88%. Đồng thời, công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đạt kết quả tích cực với 28.910 mẫu được thu nhận, trong đó riêng giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thu được 19.498 mẫu.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn do hồ sơ, sơ đồ mộ chí thiếu thông tin, nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, sức khỏe giảm sút, địa hình, địa giới hành chính thay đổi sau sắp xếp, sáp nhập.

Từ thực tiễn đó, tỉnh Ninh Bình xác định tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, chủ động rà soát, xác minh, bổ sung dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, tạo điều kiện để Ninh Bình thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Quân khu 3 và các địa phương đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, nhất là giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Nhấn mạnh giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ năm 2027 phải tiếp tục tập trung cao độ vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu. Cùng với đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp tìm kiếm, quy tập, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động rà soát, làm giàu hồ sơ, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, chuyển từ tư duy “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin”, từ cơ sở đến tổ chức hội thảo khoa học kết luận thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”, tổ chức lực lượng phù hợp, không dàn trải, đồng thời triển khai song song nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu trong giai đoạn 2 và đến năm 2030. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát hồ sơ, thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, tăng cường phối hợp liên ngành trong thu thập, xác minh, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, đối chiếu, đính chính thông tin, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, phục vụ thân nhân và công tác xác định danh tính.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đồng thời, bảo đảm tốt nhất nguồn lực cho cơ sở và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra thực tế, đánh giá khách quan kết quả từng địa bàn, kịp thời khắc phục hạn chế, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cho các tập thể.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 quyết định tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".