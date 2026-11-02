Quân khu 2 sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng cơ quan Bộ CHQS tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu đã quán triệt, triệt khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ". Ban Chỉ đạo các cấp đã tiếp nhận 1.923 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trên cơ sở kết luận địa bàn, Ban Chỉ đạo Quân khu đã tham mưu đề nghị Bộ Quốc phòng thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời quân số 38 đồng chí, bổ sung biên chế Đội tìm kiếm quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang từ 18 lên 67 đồng chí.

Các địa phương đã hoàn thành tốt và vượt tiến độ đề ra, nhất là công tác rà phá bom mìn, vật nổ và lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến hết tháng 10-2026, toàn Quân khu đã huy động 43.618 ngày công tham gia tìm kiếm quy tập; đã tìm kiếm quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ; tổ chức 24 Lễ truy điệu, an táng 345 hài cốt liệt sĩ.

Tại tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 15-10 đã hoàn thành thi công rà phá bom mìn, vật nổ và khắc phục hậu quả sau chiến tranh trên địa bàn 12 xã biên giới với diện tích 4.460 ha, hoàn thành trước 2 tháng so với kế hoạch. Đồng thời, hoàn thành lấy mẫu 10/10 nghĩa trang liệt sĩ. Đối với lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, toàn tỉnh đã thu nhận 4.245 mẫu sinh phẩm thân nhân, đạt 99,74%. Từ đầu Chiến dịch đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 201 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 74 mộ đơn, 14 mộ tập thể. Đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 144 hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, phân tích làm rõ một số nội dung và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Đỗ Anh Tuấn khẳng định, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo tiếp nhận, thu thập, khảo sát xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ bảo đảm kịp thời, chặt chẽ; xây dựng và triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập khoa học, sát thực tiễn.

Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc triển khai chiến dịch trên địa bàn còn nhiều khó khăn với số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập nhiều; diện tích cần tìm kiếm lớn; địa hình hiểm trở, phân tách, nhiều hài cốt bị vùi lấp sâu 3-4m; nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít...

Để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và trong năm 2027, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân; rà soát lại các nhiệm vụ, đẩy nhanh quy trình xử lý thẩm định hồ sơ mộ liệt sĩ, mộ tập thể.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 2 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân khu và Ban Chỉ đạo các tỉnh tích cực cung cấp thông tin rộng rãi về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chuyển đến tỉnh Tuyên Quang và các địa phương để phục vụ công tác xác minh, khảo sát, tìm kiếm, quy tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu đề nghị toàn Quân khu tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời, củng cố lực lượng chuyên trách, khảo sát, xác minh, ưu tiên vùng lõi Tuyên Quang, Lào Cai; chú trọng các giải pháp sáng tạo, đột phá để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí nhấn mạnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các tổ công tác cùng sở, ban, ngành, đoàn thể cần làm chắc các bước, xác minh kỹ thông tin, tìm kiếm đến cùng các nguồn thông tin có cơ sở, tuyệt đối không để sai sót thông tin, hồ sơ, phần mộ. Tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ; phối hợp đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm; triển khai hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm với kết quả cao nhất.

Dịp này, Quân khu 2 đã khen thưởng 18 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc và đột xuất trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang có 1 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng.

Thùy Lê