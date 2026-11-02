Quân khu 2 sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Tại điểm cầu Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Triển khai giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách; phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong triển khai thực hiện.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Đến ngày 29/8, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 11.366 phần mộ ở 174 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 9.619 mẫu đủ điều kiện; tổ chức lấy mẫu ADN với 31.873 thân nhân liệt sĩ. Tính đến ngày 31/10, toàn Quân khu đã tìm kiếm quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước bạn Lào.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thông tin về kết quả triển khai giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh Sơn La; đã tìm kiếm, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ (vượt 60% chỉ tiêu Quân khu 2 giao). Đối với giai đoạn 2 của Chiến dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Quân khu 2 giao.

Trong 2 tháng còn lại năm 2026 và năm 2027, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trong nước và 6 tỉnh Bắc Lào; phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 390-400 hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức tiếp nhận, hồi hương, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định; hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2; chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Đối với giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, lập danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các khu vực, vị trí tìm kiếm, quy tập; thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu để truy cập, đối chiếu kết quả giám định ADN về danh tính hài cốt liệt sĩ; ưu tiên các địa bàn có nguồn thông tin đã được đối chiếu, xác minh, có căn cứ xác định vị trí mộ, nhất là mộ liệt sĩ tập thể; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập được 820 hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Quân khu 2 tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.