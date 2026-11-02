Quân khu 2 quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2, Trưởng BCĐ Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó chánh Văn phòng BCĐ quốc gia; đại biểu Cục Người có công (Bộ Nội vụ); lãnh đạo UBND 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp triển khai khoa học, hiệu quả, Quân khu 2 và các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã khai quật 11.366 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong tháng 8-2026, sớm hơn kế hoạch 11 tháng. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai tích cực, với diện tích rà phá xấp xỉ 10.000ha, đạt gần 90%; phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, vượt tiến độ 1 năm so với kế hoạch. Trên địa bàn Quân khu có hơn 33.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm.

Đến ngày 31-10-2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 429 hài cốt liệt sĩ, gồm 396 hài cốt quy tập trong nước và 33 hài cốt quy tập tại Lào; trong đó có 244 mộ đơn và 18 mộ tập thể (185 hài cốt liệt sĩ).

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả, kinh nghiệm; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong triển khai giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu toàn chiến dịch.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, thời gian tới, Quân khu 2 và các tỉnh tiếp tục triển khai chiến dịch với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc và mệnh lệnh từ trái tim; quyết tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 2 trao bằng khen tặng các tập thể.

Quân khu phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 390 đến 400 hài cốt liệt sĩ, đưa kết quả lũy kế toàn chiến dịch đạt 820 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, gắn công tác rà phá bom mìn, vật nổ với tìm kiếm, quy tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2; chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức các hội thảo thu thập thông tin; đưa các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu và nhân chứng lịch sử lên các điểm cao để cung cấp, xác minh thông tin, xác định số liệt sĩ hy sinh; đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Nhân dịp này, Quân khu 2 khen thưởng 18 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.