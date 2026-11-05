Quân khu 2 kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng tại Tuyên Quang

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hệ thống văn kiện tác chiến được xây dựng, điều chỉnh đầy đủ; diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự đạt 83,72% số xã, phường, bảo đảm an toàn; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó 86,2% đạt khá, giỏi; dự án rà phá bom mìn, vật nổ đã thi công đạt 91,59% diện tích được giao tại Tuyên Quang và Lai Châu, bảo đảm an toàn.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu kết luận kiểm tra.

Bên cạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh duy trì 65 lớp xóa mù chữ với hơn 1.550 học viên; hỗ trợ 32 học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; tham gia xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới; quy tập được hơn 200 hài cốt liệt sĩ…

Đoàn kiểm tra kết quả bắn súng K54 đối với sĩ quan.

Đoàn kiểm tra trận địa phòng không.

Kiểm tra sổ sách hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Phát biểu kết luận, Đại tá Lê Văn Sơn đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; phối hợp nắm, dự báo, quản lý chắc địa bàn; chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, gắn với kế hoạch phòng thủ dân sự; tích cực triển khai kế hoạch tuyển quân, xuất ngũ, tổng kết năm 2026 và chuẩn bị huấn luyện năm 2027... Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Bộ tư lệnh Quân khu; giữ vững an ninh chính trị cơ sở, làm tốt công tác đối ngoại, quản lý biên giới, chính sách đền ơn đáp nghĩa...